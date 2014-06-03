丰田汽车5月在华销量同比增长2.7%

路透北京6月3日 - 日本丰田汽车(7203.T)周二公布，丰田及两家在华合资企业5月在中国市场售出81,100辆汽车，较上年同期增加2.7%。

今年4月和3月，丰田汽车在华销量较上年同期分别增长12.4%和19%。

周二稍早，直接获悉数据的消息人士对路透表示，丰田汽车5月在华销量放缓至3%，主要是因卡罗拉(Corolla)销量大减。丰田即将在今年夏季推出改款卡罗拉。

今年1-5月，丰田在中国销售394,900辆汽车，较上年同期增长16.1%。

丰田计划今年在中国销量超过110万辆。如果实现这一目标，将意味着其中国年销量首次突破100万辆，而这原本是2010年的目标。

丰田执行副总裁Yasumori Ihara 4月时在北京表示，长期来看该公司争取在中国销量翻番，达到每年约200万辆，但没有给出这一目标的时间表。

去年丰田中国销量为917,500辆。(完)

(编译 洪曦/李爽 审校 高琦/艾茂林)

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