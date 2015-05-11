丰田和马自达商讨扩大技术合作至燃料电池汽车领域--消息

路透东京5月9日 - 据消息人士周六透露，在更严格的碳排放规定导致全球汽车制造商的生产成本增加之际，丰田汽车(7203.T)和马自达汽车(7261.T)正在讨论将彼此间的技术合作扩大至燃料电池汽车领域。

这两位未被授权公开讨论此事的消息人士称，两家公司已经进行了技术与生产合作，丰田现在考虑向马自达提供燃料电池和插电式混合动力技术。

消息人士还称，反过来，马自达也正考虑向丰田提供SkyActiv系列专利中的汽油和柴油发动机省油技术。

消息人士称，马自达一直试图自主开发燃料电池汽车，但现在已决定和丰田合作。丰田生产的Mirai是全球唯一一款量产的燃料电池汽车。

丰田称，氢燃料电池汽车是最有前途、可以替代传统汽车的零排放车，因为这种车的可行驶里程和补充燃料时间和传统汽车接近。

丰田已决定免费共享其部分燃料电池技术的专利，希望这有助于该技术的发展。

据日本经济新闻报导，丰田和马自达打算很快达成合作协议。

但丰田和马自达的管理人士表示，双方尚未做出任何决定。(完)

(编译 许娜/汪红英；审校 高琦)

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