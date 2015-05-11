丰田和马自达商讨扩大技术合作至燃料电池汽车领域--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月9日 - 据消息人士周六透露，在更严格的碳排放规定导致全球汽车制造商的生产成本增加之际，丰田汽车(7203.T)和马自达汽车(7261.T)正在讨论将彼此间的技术合作扩大至燃料电池汽车领域。
这两位未被授权公开讨论此事的消息人士称，两家公司已经进行了技术与生产合作，丰田现在考虑向马自达提供燃料电池和插电式混合动力技术。
消息人士还称，反过来，马自达也正考虑向丰田提供SkyActiv系列专利中的汽油和柴油发动机省油技术。
消息人士称，马自达一直试图自主开发燃料电池汽车，但现在已决定和丰田合作。丰田生产的Mirai是全球唯一一款量产的燃料电池汽车。
丰田称，氢燃料电池汽车是最有前途、可以替代传统汽车的零排放车，因为这种车的可行驶里程和补充燃料时间和传统汽车接近。
丰田已决定免费共享其部分燃料电池技术的专利，希望这有助于该技术的发展。
据日本经济新闻报导，丰田和马自达打算很快达成合作协议。
但丰田和马自达的管理人士表示，双方尚未做出任何决定。(完)
(编译 许娜/汪红英；审校 高琦)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。