独家：丰田汽车暂停墨西哥建厂计划 重新评估成长策略

2014年8月11日在丰田一家工厂拍到的品牌标识。 REUTERS/Erik De Castro

路透北京/名古屋9月16日 - 日本丰田汽车(7203.T)数位知情高管表示，该公司正重新考虑在墨西哥新建紧凑型轿车组装工厂的计划，之前公司社长丰田章男通知负责选址的规划人员暂停工作，重新考虑此举的合理性。

据四名丰田公司和集团高管透露，今年夏天决定扩大生产时公司干劲十足，目标是几年后开始在墨西哥生产畅销车款科罗拉(Corolla)。但上述人士称，后来丰田章男要求有关团队年底前“重新评估”这项计划。

“北美地区肯定没有尚未利用的产能了吗？试图用建设新产能的方式刺激增长，这个老办法以前曾经让我们陷入困境，”一位高管谈到，丰田章男对该计划进行最后全面评估时会问这样一些问题。

两位要求匿名的丰田高管表示，这件事的结果就是，公司在2015年初之前不大可能作出扩产的决定。

一位高管表示，丰田公司可能继续建厂，但或许会缩减生产规模，或推迟开工日期。

丰田已经在墨西哥西北部的下加利福尼亚州选定了卡车工厂的厂址，每年生产塔库玛(Tacoma)车型6.3万辆，但不能生产小客车。

一位公司发言人表示，对于在墨西哥设立新厂一事，丰田公司尚未作出任何决定。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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