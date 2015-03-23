独家：丰田或在数周内通过在墨西哥成立组装厂计划--消息

路透东京/墨西哥城3月22日 - 据三名消息人士称，日本丰田汽车(7203.T)正敲定在墨西哥成立其首家乘用车组装厂计划，该计划最早或在下月通过董事会。

该厂将生产热销的紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，2019年开始生产。根据最近大众汽车(Volkswagen)VOW等对手公司的投资情况看，丰田成立一家新的组装厂意味着要投资超过10亿美元。

计划若获通过，将显示丰田汽车社长丰田章男实施长达三年的扩张冻结解冻。丰田章男将质量缺陷和2009年的召回危机归咎于十年前的激进扩张。

管理层人士去年称，丰田章男要求规划人员暂停在墨西哥选址，检讨该计划的合理性。他敦促管理人员想办法在现有工厂提高产量。

面向大众市场的汽车制造商中，丰田是唯一一家还尚未在墨西哥设立大型生产中心的车商。墨西哥劳动力成本低廉，与美国之间无关税，吸引汽车制造商和供应商。丰田最大的市场正是美国。该公司在墨西哥下加利福尼亚有一家工厂生产Tacoma皮卡，但无乘用车生产厂。

消息人士称，丰田一管理层代表团最近在瓜纳华托进行了为期一周的访问，仍在与当地政府官员商讨，可能选择一块足够丰田未来扩张的地皮。

“我们一直在评估在墨西哥以及整个北美的产能，以匹配当地市场需求，但目前尚未作出决定，”丰田发言人Itsuki Kurosu对路透称。

墨西哥经济部一官员未立即对丰田在该国计划置评。瓜纳华托经济发展部一发言人拒绝回应。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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