丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂 创造2400个工作岗位--消息

路透墨西哥城4月13日 - 两位知情消息人士透露，丰田汽车(7203.T)将斥资10亿美元在墨西哥中部 Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。

其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝署名。

路透稍早报导，该工厂将从2019年夏季开始生产紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，结束自行实施三年之久的投资冻结期。该工厂是丰田在墨西哥成立的首家乘用车厂。

消息人士称，总裁Enrique Pena Nieto将出席周三宣布墨西哥投资案的仪式。

丰田发言人在东京表示，一切尚未决定。

丰田汽车2010年深受召回门打击，社长丰田章男随后宣布暂停扩张步伐，以确保公司成长不会以质量作为代价。

消息人士称，丰田还计划在本周宣布，将在中国广州新建一个车厂。

计划在Guanajuato和广州新建的车厂将让丰田年产能增加至多30万辆，不过从建厂到投产还需数年。

其中一位消息人士称，Guanajuato汽车厂将成为同区域内其他车厂在提升工作效率、提高生产力并降低成本方面的标杆。

根据丰田新全球架构战略(TNGA)框架，丰田将大规模调整汽车研发和生产方式，并计划通过简化及精细化生产线，将新厂投资较2008年金融危机前的水平削减约40%。[nL3S0WS1ZB](完)

(编译 戴素萍/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。