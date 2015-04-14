丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂 创造2400个工作岗位--消息

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透墨西哥城4月13日 - 两位知情消息人士透露，丰田汽车(7203.T)将斥资10亿美元在墨西哥中部 Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。
其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝署名。
路透稍早报导，该工厂将从2019年夏季开始生产紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，结束自行实施三年之久的投资冻结期。该工厂是丰田在墨西哥成立的首家乘用车厂。
消息人士称，总裁Enrique Pena Nieto将出席周三宣布墨西哥投资案的仪式。
丰田发言人在东京表示，一切尚未决定。
丰田汽车2010年深受召回门打击，社长丰田章男随后宣布暂停扩张步伐，以确保公司成长不会以质量作为代价。
消息人士称，丰田还计划在本周宣布，将在中国广州新建一个车厂。
计划在Guanajuato和广州新建的车厂将让丰田年产能增加至多30万辆，不过从建厂到投产还需数年。
其中一位消息人士称，Guanajuato汽车厂将成为同区域内其他车厂在提升工作效率、提高生产力并降低成本方面的标杆。
根据丰田新全球架构战略(TNGA)框架，丰田将大规模调整汽车研发和生产方式，并计划通过简化及精细化生产线，将新厂投资较2008年金融危机前的水平削减约40%。[nL3S0WS1ZB](完)
(编译 戴素萍/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
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