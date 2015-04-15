丰田计划将卡罗拉生产线迁至墨西哥 以削减成本--媒体

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月15日 - 加拿大环球邮报引述熟悉内幕的消息人士谈话称，全球最大的汽车制造商丰田汽车(7203.T)计划将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大迁移至墨西哥，以削减成本。
该报援引熟悉内幕的消息人士谈话称，安大略Cambridge和Woodstock的丰田组装线成本高于美国工厂，因此在加拿大生产更昂贵的轿车更合情理。
消息人士告诉路透，丰田将在墨西哥投入10亿美元建立汽车工厂，预计将在2019年夏天开始运行，结束自行实施为期三年的投资冻结期。丰田还计划本周宣布在中国广州建立一家新的汽车工厂。
该报援引消息人士的话称，在墨西哥工厂开始生产后，预计安大略Cambridge的工厂将生产更大型的汽车。
路透未能马上联系到丰田汽车在加拿大的代表置评。(完)
(编译 秦德兴; 审校 龚芳)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)