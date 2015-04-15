更新版 1-日本个股：丰田将在墨西哥兴建新厂，并扩充中国广州合资厂产能

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路透东京4月15日 - 日本丰田汽车 周三表示，将在墨西哥兴建新厂，并在中国广州合资工厂增添新设备和第三条生产线，结束之前采取的扩张冻结举措，并对全球对手施加更大压力。

丰田是全球以销量计最大的汽车生产商，该公司表示，将投资10亿美元在墨西哥中部Guanajuato州兴建年产能为20万辆汽车的新工厂，将北美地区总产能也提高大约20万辆。

这是丰田在墨西哥的第一家工厂，将创造约2,000个就业岗位。

丰田北美业务主管Jim Lentz周三接受采访时说，这也是丰田新全球架构(Toyota New Global Architecture)策略下兴建的第一家工厂。

丰田称，对墨西哥Guanajuato工厂的投资可能较2008年的可比投资少约40%。Lentz表示，这家工厂将作为全球其他工厂的标杆。

丰田计划，计划在2019年将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大安大略Cambridge迁移至该墨西哥新厂。