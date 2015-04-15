更新版 1-日本个股：丰田将在墨西哥兴建新厂，并扩充中国广州合资厂产能

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
(新增细节)
路透东京4月15日 - 日本丰田汽车 周三表示，将在墨西哥兴建新厂，并在中国广州合资工厂增添新设备和第三条生产线，结束之前采取的扩张冻结举措，并对全球对手施加更大压力。
丰田是全球以销量计最大的汽车生产商，该公司表示，将投资10亿美元在墨西哥中部Guanajuato州兴建年产能为20万辆汽车的新工厂，将北美地区总产能也提高大约20万辆。
这是丰田在墨西哥的第一家工厂，将创造约2,000个就业岗位。
丰田北美业务主管Jim Lentz周三接受采访时说，这也是丰田新全球架构(Toyota New Global Architecture)策略下兴建的第一家工厂。
丰田称，对墨西哥Guanajuato工厂的投资可能较2008年的可比投资少约40%。Lentz表示，这家工厂将作为全球其他工厂的标杆。
丰田计划，计划在2019年将卡罗拉(Corolla)紧凑型轿车生产线从加拿大安大略Cambridge迁移至该墨西哥新厂。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。