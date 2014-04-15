《焦点》经历两年高增长后，丰田汽车高层对前景出言谨慎

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透东京4月16日 - 日本丰田汽车 预计会在刚刚结束的财年中实现大幅增长，营业利润可能攀升100亿美元，但公司对前景看法谨慎，高层警告未来一年业绩增长将放缓。
丰田汽车高层表示，随着日圆贬值和首相安倍晋三的刺激政策带来的高增长消退，公司正在转向更为缓慢但也更加稳定的增长阶段。
日本提高消费税，以及泰国等重要海外市场放缓均加剧了上述趋势。丰田世界第一大车厂的桂冠可能将最终被德国大众汽车(福斯汽车) 夺走。
丰田一位要求匿名的高管表示，“去年的步伐从可持续增长的角度看是不正常的。我们希望人们不要因公司业绩创下纪录而过于乐观了。”
另一位高管则称，“我们需要谨慎。”
丰田增长放慢脚步，对日本的经济前景不是个好兆头。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。