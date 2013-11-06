丰田汽车上调本财年净利预估逾一成

路透东京11月6日 -日本丰田汽车(7203.T)周三将本财年净利预估上调13%，因日圆走软提升出口获利，以及最大市场美国的销售稳健。

丰田预计截止2014年3月的本财年净利1.67万亿日圆(169.5亿美元)，此前的预测为1.48万亿日圆。

这个预测与2008年3月止财年录得的1.72万亿日圆纪录净利相差不多，汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师平均预测为1.79万亿日圆。

该公司上半年净利增长83%，至1万亿日圆。

丰田是日本三大汽车商中最依赖出口的一家，日圆走软也使其受益最大，因为日圆汇价降低提升了出口利润以及外币兑换成日圆的利润。

丰田汽车7-9月在美国市场的销售同比增长12.2%，至589,390量，因重新设计的花冠(Corolla)紧凑型车和雷克萨斯(Lexus)IS销售强劲。而同期美国汽车行业的销售增长了8.9%。

1-9月丰田汽车全球销量位居第一，超过美国通用汽车(GM.N)和德国大众汽车(VOWG_p.DE)。(完)

(编译 李春喜; 审校 田建华/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。