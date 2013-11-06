丰田汽车上调本财年净利预估逾一成

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透东京11月6日 -日本丰田汽车(7203.T)周三将本财年净利预估上调13%，因日圆走软提升出口获利，以及最大市场美国的销售稳健。
丰田预计截止2014年3月的本财年净利1.67万亿日圆(169.5亿美元)，此前的预测为1.48万亿日圆。
这个预测与2008年3月止财年录得的1.72万亿日圆纪录净利相差不多，汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师平均预测为1.79万亿日圆。
该公司上半年净利增长83%，至1万亿日圆。
丰田是日本三大汽车商中最依赖出口的一家，日圆走软也使其受益最大，因为日圆汇价降低提升了出口利润以及外币兑换成日圆的利润。
丰田汽车7-9月在美国市场的销售同比增长12.2%，至589,390量，因重新设计的花冠(Corolla)紧凑型车和雷克萨斯(Lexus)IS销售强劲。而同期美国汽车行业的销售增长了8.9%。
1-9月丰田汽车全球销量位居第一，超过美国通用汽车(GM.N)和德国大众汽车(VOWG_p.DE)。(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华/杜明霞)
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