日媒称多家日本车企在华产量将减半(更新版)

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
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路透东京10月8日电---日经新闻周一报导,丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)均计划将中国产量削减约一半.中日领土争端已影响日本汽车在中国市场的销量.
自9月中旬岛屿争端在华引发暴力抗议活动和抵制日货呼声以来,日本汽车制造商的销量已经大幅下降.
日经新闻表示,日产将暂停在中国一家乘用车工厂的夜班,改为只有白班运行.日产在中国有两家乘用车工厂,分别位於广州花都与郑州.该公司新闻发言人拒绝证实报导内容.
日经称,丰田与本田拟通过缩短工时与降低生产线速度,来将中国产量削减至正常水平的一半左右.报导未具名消息来源.
一本田发言人表示,她正在查看报导.
一名丰田的发言人士未能证实报导的细节,仅称中国的工厂在十一黄金周後按计划恢复运作,正按市场需求生产.
一名公司高层上周告诉路透,丰田汽车9月在华销售较上年同期下降约40%,至大约五万辆.该公司预定周二正式公布9月在华销售数据.
日经的报导未表示减产将持续多久.
**增长放缓**
马自达(7261.T)表示其中国工厂已恢复运行,但不愿对细节置评.马自达在华工厂于十一黄金周假期前,已在9月底额外休息两天.
铃木汽车(7269.T)一名发言人士说,生产已回到假期前水准.在假期之前,该公司9月底已将通常两班的轮班减少一班.
除了最新的生产调整外,由於中国第二季经济创逾三年来最慢增速,在中国爆发反日抗议事件前,日本汽车制造商就已普遍在削减产出.
不过对日本品牌汽车需求大幅下滑,对外国竞争对手来说却是个意外的利好.(完)
--编译 王翔琼/张若琪;审校 张涛/丁琦
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