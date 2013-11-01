丰田10月在华销量同比大增80.6%

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京11月1日 -日本丰田汽车(7203.T)周五表示，该公司及两家中国合资企业10月在中国售出约82,400万辆汽车，较上年同期大幅增加80.6%。
9月时在华汽车销量同比增长63.5%，8月则下滑4.2%。
10月在华销量激增，部分是由于去年基期较低。去年9月中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。
今年1-10月，丰田在华售出约719,200万辆汽车，较上年同期增加4.9%。
丰田官员曾在8月表示，总公司及其两家中国合资企业今年在华汽车销量有望达到90万辆，较去年增加7.1%。
丰田汽车在中国和第一汽车集团(000800.SZ)及广州汽车集团(601238.SS)分别都组建有合资企业。(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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