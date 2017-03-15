日本丰田汽车加薪幅度不及去年 折射出经济增长趋势不妙

路透丰田市3月15日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，已经同意上调工资，但幅度低于去年，因为围绕全球商业环境的不确定性促使丰田勒紧钱袋子。

丰田汽车宣布，将4月开始的新财年月均基本工资上调1,300日圆(11.32美元)，但增幅较去年低13%，还不及工会要求的一半。

丰田的加薪幅度在日本三大汽车制造商中最低，不及日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)。日产加薪幅度为1,500日圆，也低于去年；本田汽车加薪幅度与去年持平，上调了3,000日圆。

这是丰田四年来调涨薪资幅度最小的一次，反映出全国薪资成长不振的趋势，令人质疑首相安倍晋三致力通过国内消费提振经济的效果。

“考虑到未来不确定因素及获利前景，很难同意将薪资调幅拉到和去年一样水准，”丰田总务暨人力资源主管上田达郎向记者表示。

这家日本最大汽车制造商的薪资协议，可以说是日本年度薪资协商的指标，但涨幅低于工会要求的年度调涨3,000日圆，且低于去年的1,500日圆及2015年的4,000日圆。(完)