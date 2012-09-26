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中国财经 | 2012年 9月 26日 星期三 11:07 BJT

丰田称未来数周或在华减产 否认完全停产报导

路透北京9月26日电---日本丰田汽车(7203.T)一位高层周三称,未来数周可能降低在中国的产量,以应对反日情绪造成的需求放缓.

这位高层称,朝日新闻有关丰田计划10月份完全停止在中国生产汽车的报导"不实".该高层不愿透露姓名,因任何公开评论会通过官方声明发出.

丰田料将於周三稍晚发表声明.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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