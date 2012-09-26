丰田称未来数周或在华减产 否认完全停产报导

香港市民认为楼价过高 考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透北京9月26日电---日本丰田汽车(7203.T)一位高层周三称,未来数周可能降低在中国的产量,以应对反日情绪造成的需求放缓.
这位高层称,朝日新闻有关丰田计划10月份完全停止在中国生产汽车的报导"不实".该高层不愿透露姓名,因任何公开评论会通过官方声明发出.
丰田料将於周三稍晚发表声明.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
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