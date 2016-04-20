丰田汽车日本国内多数组装厂下周开始恢复生产

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月20日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，在一系列地震过后，该公司在日本的大多数组装厂将从4月25日开始恢复生产。
由于丰田的主要供应商之一--爱信精机(7259.T)在日本南部的多座工厂因地震受损，本周丰田几乎所有的组装厂都因车门和发动机部件短缺而暂停生产。
丰田表示，日本南部的两家工厂，以及日本中部总部的一家工厂，仍将持续停工至4月28日。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。