丰田汽车日本国内多数组装厂下周开始恢复生产

路透东京4月20日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，在一系列地震过后，该公司在日本的大多数组装厂将从4月25日开始恢复生产。

由于丰田的主要供应商之一--爱信精机(7259.T)在日本南部的多座工厂因地震受损，本周丰田几乎所有的组装厂都因车门和发动机部件短缺而暂停生产。

丰田表示，日本南部的两家工厂，以及日本中部总部的一家工厂，仍将持续停工至4月28日。(完)