天津爆炸案后丰田汽车考虑另觅装运港口

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 丰田汽车(7203.T)驻北京的一位高管周三表示，在天津爆炸事故后可能另觅装运港口；上周的爆炸事故已影响了天津港的运行，恢复运作尚无定期。
这位高管表示，上海和大连的港口应该有足够的能力，协助丰田汽车避免在中国市场出现严重的物流问题。眼下各跨国汽车公司都不得不面对天津港部分关闭的现实。
“虽然现在我不知道这种混乱局面会持续多久，但天津港可能在很长一段时间都无法使用，”上述高管对路透如是说，这位高管不愿透露姓名，因其尚未获准向记者发言。
“目前未知数太多，”这位高管说。
该公司一位日本的发言人证实，丰田汽车考虑把汽车运往其他港口。
天津港为全球第10大港，研究机构IHS Automotive称，天津港要恢复正常运行至少得几个月。
除了丰田汽车之外，福斯汽车(大众汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，爆炸发生后已将相关业务转移到上海等其他港口。
丰田汽车在天津港附近的总装配厂周一至周三停工，部分原因在于要评估爆炸造成的损失。
根据IHS数据，丰田位于天津的两座工厂去年生产432,340辆汽车，估计爆炸造成的每日产出减损为2,200辆车。
IHS称，天津港处理全中国近四成的进口汽车业务。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
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