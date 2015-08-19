天津爆炸案后丰田汽车考虑另觅装运港口

路透北京8月19日 - 丰田汽车(7203.T)驻北京的一位高管周三表示，在天津爆炸事故后可能另觅装运港口；上周的爆炸事故已影响了天津港的运行，恢复运作尚无定期。

这位高管表示，上海和大连的港口应该有足够的能力，协助丰田汽车避免在中国市场出现严重的物流问题。眼下各跨国汽车公司都不得不面对天津港部分关闭的现实。

“虽然现在我不知道这种混乱局面会持续多久，但天津港可能在很长一段时间都无法使用，”上述高管对路透如是说，这位高管不愿透露姓名，因其尚未获准向记者发言。

“目前未知数太多，”这位高管说。

该公司一位日本的发言人证实，丰田汽车考虑把汽车运往其他港口。

天津港为全球第10大港，研究机构IHS Automotive称，天津港要恢复正常运行至少得几个月。

除了丰田汽车之外，福斯汽车(大众汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，爆炸发生后已将相关业务转移到上海等其他港口。

丰田汽车在天津港附近的总装配厂周一至周三停工，部分原因在于要评估爆炸造成的损失。

根据IHS数据，丰田位于天津的两座工厂去年生产432,340辆汽车，估计爆炸造成的每日产出减损为2,200辆车。

IHS称，天津港处理全中国近四成的进口汽车业务。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

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