“普锐斯之父”内山田竹志有望升任丰田会长--高管

据丰田汽车两名高管透露，引领开发普锐斯(Prius)混合动力汽车的内山田竹志可望最快今年被擢升为公司会长。不过此次变动应不会削弱社长丰田章男对公司的掌控。内山田竹志今年66岁，自2012年6月起担任丰田汽车的副会长。现任会长张富士夫的任期始于2006年。路透