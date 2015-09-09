丰田将于年底在日本推出第四代普锐斯

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月9日 - 丰田汽车(7203.T)称，将于2015年底在日本推出新款普锐斯油电混合动力车型，之后将在其他地区推出。
新款普锐斯周二晚在拉斯维加斯全球首发，丰田称这款第四代普锐斯热效率超40%，“燃油经济性大大增强”，但未说明行驶里程。
该车将是按照丰田新全球架构（Toyota New Global Architecture）战略打造的首款车型。丰田新全球架构是丰田新的汽车研发策略，旨在改进汽车的燃油效率、风格和其他功能。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。