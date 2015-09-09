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国际财经 | 2015年 9月 9日 星期三 14:12 BJT

丰田将于年底在日本推出第四代普锐斯

路透东京9月9日 - 丰田汽车(7203.T)称，将于2015年底在日本推出新款普锐斯油电混合动力车型，之后将在其他地区推出。

新款普锐斯周二晚在拉斯维加斯全球首发，丰田称这款第四代普锐斯热效率超40%，“燃油经济性大大增强”，但未说明行驶里程。

该车将是按照丰田新全球架构（Toyota New Global Architecture）战略打造的首款车型。丰田新全球架构是丰田新的汽车研发策略，旨在改进汽车的燃油效率、风格和其他功能。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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