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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 15:24 BJT

丰田因刹车故障在全球召回24.2万辆汽车

日本丰田汽车周三称，由于刹车有瑕疵，将在全球召回242,000辆汽车，其中包括Prius混合动力汽车。丰田称，由于电子刹车系统中的一个部件强度不够，可能发生破裂，被召回汽车的刹车性能可能达不到应有表现。路透
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