丰田汽车今年1-9月全球销量居首

路透东京10月28日 -日本丰田汽车(7203.T)周一发布的数据显示，该公司今年前九个月可能保住了全球销量最高汽车厂商的地位，击败竞争对手通用汽车(GM.N)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)。

丰田汽车称，1-9月集团整体汽车销售约741万辆，较上年同期增加0.1%，美国市场销售强劲，抵销了中国销售放缓的影响。

丰田汽车的集团整体汽车销量中包括了关系企业大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)的销量。

本月稍早公布的数据显示，通用汽车1-9月销量为725万辆，较上年同期增加4.6%；大众汽车销量增长4.8%至703万辆。

不过大众汽车的销售数字中不包括Scania和MAN品牌。Scania售出了大约56,220辆。Scania和MAN品牌通常全年总销量在20万辆左右。(完)

(编译 徐文焰；审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。