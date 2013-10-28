丰田汽车今年1-9月全球销量居首

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透东京10月28日 -日本丰田汽车(7203.T)周一发布的数据显示，该公司今年前九个月可能保住了全球销量最高汽车厂商的地位，击败竞争对手通用汽车(GM.N)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)。
丰田汽车称，1-9月集团整体汽车销售约741万辆，较上年同期增加0.1%，美国市场销售强劲，抵销了中国销售放缓的影响。
丰田汽车的集团整体汽车销量中包括了关系企业大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)的销量。
本月稍早公布的数据显示，通用汽车1-9月销量为725万辆，较上年同期增加4.6%；大众汽车销量增长4.8%至703万辆。
不过大众汽车的销售数字中不包括Scania和MAN品牌。Scania售出了大约56,220辆。Scania和MAN品牌通常全年总销量在20万辆左右。(完)
(编译 徐文焰；审校 隋芬)
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