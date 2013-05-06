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国际财经 | 2013年 5月 6日 星期一 12:24 BJT

丰田年度营业利润料在130亿美元左右--报道

路透东京5月6日 - 日本经济新闻周一报道称，丰田汽车(7203.T)3月止财年营业利润料达到1.3兆(万亿)日圆(131亿美元)左右，是之前一年水准的3.7倍。

日本经济新闻这份未指明消息来源的报道称，该数字将比丰田2月时的预估多出1,500亿日圆。

日本经济新闻称，自2008年金融危机以来，丰田的年度营业利润还未超过1兆(万亿)日圆。根据该报道，丰田在2008年3月止财年录得2.27兆(万亿)日圆的营业利润。

2月时，丰田汽车将3月止财年净利的预估上调逾10%至8,600亿日圆，因美国市场凯美瑞和其他车型销量强劲。

未能立即联系到丰田新闻办公室置评，因日本周一适逢公共假日。(完)

(编译 洪曦; 审校 程琳)

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