丰田7-9月营业利润大幅下滑 受强势日圆拖累

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)周二公布，财年第二季营业利润几近腰斩，强势日圆削弱旗下日本制汽车的竞争力，也使海外获利价值缩水。
丰田7-9月营业利润较上年同期下滑43%，降至4,746亿日圆(45.5亿美元)。这大致符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的4,762.6亿日圆。
虽然所有日本汽车制造商都深受强势日圆困扰，但丰田面临的汇率变动风险更大，因为丰田有40%的产量来自日本，其中一半要出口。
除了日圆不利因素外，丰田的北美销售去年创下新高纪录后也有所放缓。
低油价亦刺激高耗油车款的需求，导致日本车厂手忙脚乱提高SUV车及货车产量。
丰田曾表示，将在美国生产更多较大型车款，以迎合消费者喜好的转变。
丰田周二调整全年预算的日圆汇率设定，日圆兑美元及欧元预估为103及114，先前分别预估为102及113。丰田调高全年营业利润预测至1.7万亿(兆)日圆，原先预估1.6万亿日圆，将创2013年以来最低纪录。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。