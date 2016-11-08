丰田7-9月营业利润大幅下滑 受强势日圆拖累

路透东京11月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)周二公布，财年第二季营业利润几近腰斩，强势日圆削弱旗下日本制汽车的竞争力，也使海外获利价值缩水。

丰田7-9月营业利润较上年同期下滑43%，降至4,746亿日圆(45.5亿美元)。这大致符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的4,762.6亿日圆。

虽然所有日本汽车制造商都深受强势日圆困扰，但丰田面临的汇率变动风险更大，因为丰田有40%的产量来自日本，其中一半要出口。

除了日圆不利因素外，丰田的北美销售去年创下新高纪录后也有所放缓。

低油价亦刺激高耗油车款的需求，导致日本车厂手忙脚乱提高SUV车及货车产量。

丰田曾表示，将在美国生产更多较大型车款，以迎合消费者喜好的转变。

丰田周二调整全年预算的日圆汇率设定，日圆兑美元及欧元预估为103及114，先前分别预估为102及113。丰田调高全年营业利润预测至1.7万亿(兆)日圆，原先预估1.6万亿日圆，将创2013年以来最低纪录。(完)