（修正）丰田寄望改版“威驰”和“雅力士” 重夺在华份额

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
(修正：因译文有误，最后一段应为“起价为8.28万元”，而非“起价为8.2万元”)
路透上海4月21日 - 丰田汽车(7203.T)将为中国市场重新设计“威驰”和“雅力士”两款汽车，这是丰田集团在中国入门级汽车市场孤注一掷的一个策略。
上述两款车型在美国、欧洲和日本市场都表现相对较好，但“在中国却表现平平，”丰田汽车中国业务负责人Hiroji Onishi在上海车展期间告诉记者。
Onishi认为，丰田至少需要一年时间才能恢复因中日领土争端影响而损失的业务。
“对我们来说，这款车决定生死，”丰田汽车在中国的一位高管在车展前对记者表示。
Onishi称，改版后的入门级汽车将采用更多的国产零件以压低制造成本，但很难将售价降到6万元人民币以下。丰田的目标是与日产汽车(7201.T)处于同样价位的“阳光”进行竞争，该车在中国的起价为8.28万元人民币。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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