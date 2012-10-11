丰田因车窗缺陷召回车辆为96年来最大召回案

丰田汽车表示，因电动车窗开关存在火灾隐患，将在全球范围召回逾740万辆汽车。此次主动召回是1996年福特汽车召回案以来最大规模的召回事件，当时福特召回了800万辆汽车。丰田这次召回部分Yaris及Corolla车款主要将影响美国、中国及欧洲的销售车辆。路透