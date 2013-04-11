丰田等四家日本车企将召回总计340万辆汽车（更新版）

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路透东京4月11日 - 包括丰田(7203.T)与本田(7267.T)在内的日本四家汽车制造商表示，将在全球召回总计约340万辆汽车，因为部件供应商Takata(7312.T)提供的气囊存在瑕疵。

Takata新闻发言人Toyohiro Hishikawa称，有问题的气囊也卖给了外国汽车厂商，但拒绝说明有哪些公司。Takata的股价周四一度暴跌近10%。

对丰田而言，这是其去年10月召回700多万辆汽车以来最大规模的召回。此事凸显出，汽车企业依赖几家部件供应商以削减成本所面临的供应链风险。

丰田将在全球召回约173万辆在2000年11月到2004年3月之间生产的汽车，包括在北美召回58万辆和欧洲召回49万辆。

丰田发言人Ryo Sakai说，由于安全气囊气体发生器存在问题，可能导致前座气囊无法正确打开。

除了日本汽车商外，Takata还主要向戴姆勒(DAIGn.DE)与福特汽车(F.N)提供安全气囊和座椅安全带。

该公司另一名发言人Hideyuki Matsumoto说，气囊瑕疵是在生产过程中造成的。

丰田表示，目前尚未接到与瑕疵气囊相关的伤亡报告。

本田汽车将在全球召回约114万辆。日产表示将召回48万辆，不过数量还可能扩大。

马自达(7261.T)汽车表示将召回大约4.55万辆。

Takata发言人表示，公司估计全球约有200万辆汽车安装了这些有瑕疵的气囊。(完)

(编译 隋芬; 审校 王冠中)

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