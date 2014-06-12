高田气囊安全存隐患 丰田全球又召回230万辆汽车

路透东京/底特律6月11日 - 日本高田株式会社(Takata Corp)(7312.T)的气囊安全危机周三进一步加剧。此前丰田汽车(7203.T)在全球召回近230万辆汽车，很多是二次召回。高田警告称，可能需要进行更多修理工作。

丰田在日本以外市场召回162万辆汽车，这部分汽车曾在去年召回过，此外在日本国内召回的65万辆汽车是首次召回。加上本次召回，过去五年内全球安装高田气囊的汽车共计召回逾700万辆。

召回的230万辆汽车主要将修理有缺陷的气囊气体发生器。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三开始对配有高田气囊的汽车进行调查。

高田公司表示，其他汽车公司可能也要召回汽车，因为气囊气体发生器存在潜在隐患，问题可能要追溯到10多年前。

丰田汽车扩大了召回范围，因高田公司称在墨西哥一家工厂发现差错记录，这些存在隐患的气体发生器可能是在2001和2002年生产的。

虽然丰田召回的汽车只涉及乘客一侧的气囊，但NHTSA调查文件援引的报告称，司机和乘客一侧的气囊都存在问题，或不能正常工作，或发生爆裂。

高田公司未透露周三丰田召回的费用预计是多少，不过去年的召回事件让这家公司耗费3亿美元。周三高田股价收跌逾4%。

丰田汽车周三表示，去年公司决定召回214万辆2000-2004年期间生产的汽车，现在决定扩大召回范围。丰田称，高田公司没有提供可能有缺陷气体发生器的所有序列号。

丰田表示将通知美国及其他海外市场的汽车经销商，开始替换去年所有宣布召回汽车中感到不放心的高田气体发生器，这一做法颇不寻常。以前丰田汽车仅要求经销商替换存在缺陷的气体发生器。

NHTSA宣布已开始对大约109.2万辆汽车开始调查，生产厂商不仅限于丰田，还包括本田、日产、马自达，以及菲亚特(Fiat,飞雅特) FIA.MI 旗下的克莱斯勒集团，此前该机构收到六份报告，称气囊在佛罗里达和波多黎各的潮湿天气里不能正常打开。

**其他调查**

本田、日产及马自达表示，他们正在调查是否需要因高田汽车配件缺陷而召回更多汽车。宝马汽车称，未发现此事对该公司汽车造成影响。克莱斯勒则称，工程师正在分析问题并配合NHTSA的调查。

丰田汽车发言人Ryo Sakai称，该公司曾接到事故通知，一起事故中副驾驶座位一侧气囊气体发生器有缺陷，导致座椅套着火，另外两起当气囊打开时，气体发生器爆裂。

被召回的丰田汽车包括卡罗拉和凯美瑞轿车以及坦途卡车。

该公司称，被调查的气体发生器是在2001年9月至2002年9月由高田公司的墨西哥工厂生产。这些气囊气体发生器的部分爆炸药剂可能暴露在过分潮湿的空气中，或压制成型时受力太小。

之前调查结果表明，这种情况可能导致气囊打开时，气体发生器炸裂，致使碎片飞到车里。

目前还不知道有多少高田气囊气体发生器存在缺陷。高田表示，将为丰田召回的汽车更换气体发生器。(完)

(编译 李春喜/于春红; 审校) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。