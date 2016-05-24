因高田气囊问题 丰田汽车将在美国再召回160万辆汽车

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透华盛顿5月23日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一表示，将在美国再召回近160万辆汽车，因前排乘客一侧的高田气囊发生器可能发生爆裂。
丰田汽车称，本次召回包括2006-2011年产的卡罗拉、Matrix、雅力士、4Runner、Sienna、Scion xB、Lexus ES、GX和IS，但仅为部分召回。
丰田称，由于高田气囊问题，该公司目前在美国已召回473万辆汽车。
另有17家汽车企业有关高田气囊问题的最新召回报告将在本周公布。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。