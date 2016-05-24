因高田气囊问题 丰田汽车将在美国再召回160万辆汽车

路透华盛顿5月23日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一表示，将在美国再召回近160万辆汽车，因前排乘客一侧的高田气囊发生器可能发生爆裂。

丰田汽车称，本次召回包括2006-2011年产的卡罗拉、Matrix、雅力士、4Runner、Sienna、Scion xB、Lexus ES、GX和IS，但仅为部分召回。

丰田称，由于高田气囊问题，该公司目前在美国已召回473万辆汽车。

另有17家汽车企业有关高田气囊问题的最新召回报告将在本周公布。(完)