丰田称将在全球召回639万辆汽车

丰田汽车周三表示，由于转向装置及座椅等多项部件问题，将在全球召回639万辆汽车。这是丰田历来第二大召回事件。丰田汽车称，尚未获悉这些部件问题曾造成任何车祸或人员受伤。丰田有27款车型发现这些问题，其中包括RAV4 SUV和Yaris。丰田表示，Pontiac Vibe和Subaru Trezia也存在同样隐患，这两款是丰田为通用汽车和富士重工代工生产。图为丰田汽车上的logo。路透