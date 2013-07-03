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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 3日 星期三 15:24 BJT

丰田宣布因电动方向盘瑕疵全球召回18.5万辆汽车

日本丰田汽车宣布在全球召回约18.5万辆汽车，其中包括Yaris小型车，因电动方向盘系统存在瑕疵，可能造成方向盘较为沉重。丰田发言人Shiori Hashimoto指出，目前未传出任何因为这项瑕疵而造成的事故。图为丰田标志。路透

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