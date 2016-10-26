丰田将在日本、中国和欧洲市场召回580万辆汽车

路透东京10月26日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，正在国内外召回总计约580万辆汽车，因高田气囊气体发生器可能有缺陷。

丰田汽车在一份电邮中表示，此次召回涉及2000年5月至2001年11月，以及2006年4月至2014年12月期间生产的卡罗拉(Corolla)和威姿(Vitz)等车型。

受此次召回事件影响的车辆有：日本约116万辆、中国约82万辆、欧洲约147万辆。(完)