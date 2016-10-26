丰田将在日本、中国和欧洲市场召回580万辆汽车

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月26日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，正在国内外召回总计约580万辆汽车，因高田气囊气体发生器可能有缺陷。
丰田汽车在一份电邮中表示，此次召回涉及2000年5月至2001年11月，以及2006年4月至2014年12月期间生产的卡罗拉(Corolla)和威姿(Vitz)等车型。
受此次召回事件影响的车辆有：日本约116万辆、中国约82万辆、欧洲约147万辆。(完)
(编译 杜明霞；审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。