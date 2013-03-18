丰田将在全球召回31万辆酷路泽 安全带存隐患

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透3月15日 - 丰田汽车(7203.T)周五表示，将在全球召回31万辆酷路泽(FJ Cruiser)运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，因为安全带卷收器有脱落隐患。
美国三分之二的该车型将被召回。丰田称涉及的酷路泽包括从2007年到2013年的车款。
丰田表示，目前尚无该问题导致的事故或伤亡报告。
“正副驾驶的安全带卷收器是直接装在后车门上，”丰田在媒体声明中称，“由于后车门强度设计不足，当长期反复用力关门时，可能会形成裂痕。”
这可能造成安全带无法固定。(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
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