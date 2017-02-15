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国际财经 | 2017年 2月 15日 星期三 14:28 BJT

丰田将全数召回已上路的燃料电池车 解决电压输出问题

路透东京2月15日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，约2,800辆已经上路的零排放车辆“未来”将全数召回，以解决燃料电池系统输出电压相关问题。

丰田汽车表示，在特定的驾驶状况下，也就是在行驶长下坡路段时使用定速控制后将油门踩到底，燃料电池升压转换器所输出的电压可能超越最大值。

目前为止，丰田已经在日本、美国、部分欧洲市场及阿联酋等地销售了约2,840辆“未来”车款。

丰田表示，经销商将会免费为客户更新燃料电池软件，处理时间约半个小时。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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