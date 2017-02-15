丰田将全数召回已上路的燃料电池车 解决电压输出问题

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月15日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，约2,800辆已经上路的零排放车辆“未来”将全数召回，以解决燃料电池系统输出电压相关问题。
丰田汽车表示，在特定的驾驶状况下，也就是在行驶长下坡路段时使用定速控制后将油门踩到底，燃料电池升压转换器所输出的电压可能超越最大值。
目前为止，丰田已经在日本、美国、部分欧洲市场及阿联酋等地销售了约2,840辆“未来”车款。
丰田表示，经销商将会免费为客户更新燃料电池软件，处理时间约半个小时。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。