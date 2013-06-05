丰田因刹车故障召回24.2万辆车

5月8日在东京拍到的丰田汽车标志。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京6月5日 - 丰田汽车(7203.T)周三宣布，由于刹车设计瑕疵，将在全球召回约242,000辆混合动力汽车，其中包括最为畅销的普锐斯车型。

丰田发言人Shino Yamada表示，正在召回2009年3月至10月期间生产的普锐斯，2009年6月至10月间生产的雷克萨斯HS 250h。

Yamada指出，由于刹车部件的机械设计存在瑕疵，召回车型的刹车性能可能达不到应有表现。

存瑕疵部件为刹车压力蓄势器，长期使用后可能出现裂缝，导致氮气泄露到刹车液中。她还表示，该瑕疵还未导致事故和人员伤亡发生。

丰田在日本召回113,550辆普锐斯，在美国召回81,570辆普锐斯和5,030辆雷克萨斯HS 250h。

丰田将更换有问题的部件，耗时约三个小时。

2010年，丰田召回了433,000辆混合动力车，包括普锐斯和雷克萨斯HS 250h，因刹车软件存在故障。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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