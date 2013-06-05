更新版－丰田因刹车故障召回24.2万辆车

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供，新增更多细节)
路透东京6月5日 - 日本丰田汽车 周三宣布，由于刹车设计瑕疵，将在全球召回约242,000辆混合动力汽车，其中包括最为畅销的普锐斯车型。
丰田发言人Shino Yamada表示，将召回2009年3月至10月期间生产的普锐斯，以及2009年6月至10月间生产的雷克萨斯HS 250h。
Yamada指出，由于刹车部件的机械设计存在瑕疵，召回车型的刹车性能可能达不到应有表现。
存瑕疵部件为刹车压力蓄势器，长期使用后可能出现裂缝，导致氮气泄露到刹车液中。她还表示，该瑕疵还未导致事故和人员伤亡发生。
丰田将在日本召回113,550辆普锐斯，在美国召回81,570辆普锐斯和5,030辆雷克萨斯HS 250h。
丰田将更换有问题的部件，耗时约三个小时。
2010年，丰田召回了433,000辆混合动力车，包括普锐斯和雷克萨斯HS 250h，因刹车软件存在故障。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。