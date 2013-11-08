丰田在全球召回3.3万辆汽车

通用汽车财务长看好2017年表现 无畏“环境艰困”
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
路透底特律11月7日 -日本丰田汽车(7203.T)周四表示，将在全球召回3.3万辆轿车、皮卡和商用车，以更换可能导致发动机故障的有缺陷部件。
丰田发言人John Hanson表示，日本召回的车辆数量最多。美国将召回约4,000辆四缸Tacoma皮卡。
这些被召回车辆均为今年生产，它们的发动机气门弹簧可能开裂或断裂，这或会导致发动机异响且性能不良，在某些情况下发动机可能在汽车行驶过程中突然熄火。
丰田在一份新闻稿中说，对生产该部件设备的维护不当，导致了这一问题。Hanson称，该发动机气门弹簧是日本ChuoSpring(5992.T)生产的。
此次召回涉及的其他车型包括Land Cruiser Prado中型运动型车(SUV)和几个较大车型。(完)
(编译 杜明霞；审校 王翔琼/徐文焰)
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路透班加罗尔4月6日 - 一项路透调查显示，加元未来几个月将走跌，受经济前景不确定性，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景打压。
路透走访的51位分析师预计，澳元/美元汇率一个月后料为0.7600美元，较3月调查提高0.01美元。长期预估也相应上调，三个月后澳元料报0.7500美元，一年后料为0.7400。