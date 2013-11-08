丰田在全球召回3.3万辆汽车

路透底特律11月7日 -日本丰田汽车(7203.T)周四表示，将在全球召回3.3万辆轿车、皮卡和商用车，以更换可能导致发动机故障的有缺陷部件。

丰田发言人John Hanson表示，日本召回的车辆数量最多。美国将召回约4,000辆四缸Tacoma皮卡。

这些被召回车辆均为今年生产，它们的发动机气门弹簧可能开裂或断裂，这或会导致发动机异响且性能不良，在某些情况下发动机可能在汽车行驶过程中突然熄火。

丰田在一份新闻稿中说，对生产该部件设备的维护不当，导致了这一问题。Hanson称，该发动机气门弹簧是日本ChuoSpring(5992.T)生产的。

此次召回涉及的其他车型包括Land Cruiser Prado中型运动型车(SUV)和几个较大车型。(完)

(编译 杜明霞；审校 王翔琼/徐文焰)

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