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国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 14:23 BJT

丰田将在全球召回约500万辆配置高田气囊气体发生器的汽车

路透东京5月13日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，将在全球召回近500万辆卡罗拉(Corolla)和威姿(Vitz)等车型，以替换高田(7312.T)制造的可能存在缺陷的气囊气体发生器。

丰田汽车的一位发言人称，目前还没有任何事故或受伤报告，并补充道此次召回是出于调查目的。

2003年3月至2007年11月期间生产的许多车型都在此次召回之列，包括日本市场的136万辆汽车。

日产汽车(7201.T)表示，正因同样的问题在全球召回约156万辆汽车，并称目前还没有任何事故或受伤报告。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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