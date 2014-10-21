丰田因高田气囊问题在美国召回24.7万辆汽车

2014年10月2日在巴黎拍到的丰田车标识。 REUTERS/Benoit Tessier

路透底特律10月20日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，日本丰田汽车(7203.T)周一在美国召回24.7万辆轿车、SUV和皮卡，因副驾座位使用的日本高田(7312.T)气囊气体发生器可能存在缺陷。这些气体发生器有可能爆裂及喷出金属碎片。

这样一来，几家汽车厂自6月起因高田气囊问题而召回的汽车数量将超过450万辆。

NHTSA开始调查佛罗里达和波多黎各气囊爆炸报告后，丰田汽车、本田汽车 (7267.T)和菲亚特-克莱斯勒(FCHA.MI)旗下克莱斯勒集团在美国高湿度地区发起召回。

在NHTSA推动下，高田和汽车制造商一直在试图判断，高湿度环境是否导致了区域性召回中收回的气体发生器的缺陷。

“目前问题看来与长期曝露在高湿度环境有关，”NHTSA在周一的一份声明中称。“不过我们将积极彻查，查清该问题在所有地理范围的情况。”

根据NHTSA文件，丰田回收从佛罗里达州南部换下来的气囊气体发生器，高田8月开始对这些发生器进行评估。10月10日，高田告知丰田，许多发生器在测试过程中的表现“不正常”。五天后，在与NHTSA评估了这些数据后，丰田决定召回。

过去六年，由于高田气囊问题，全球已召回汽车大约1,600万辆，其中包括区域性召回。与这些气囊问题有关的事故至少导致四人死亡，出事汽车都是本田汽车。

根据NHTSA文件，周一召回的丰田汽车为2002年至2005年款汽车，包括雷克萨斯SC、丰田卡罗拉(Corolla)、Matrix、红杉(Sequoia)和坦途(Tundra)。此外，丰田为通用汽车(GM.N)生产的Pontiac Vibe汽车也在召回之列。

丰田发言人表示，公司并不知晓与召回有关的任何碰撞或伤亡事件。

高田发言人Alby Berman称，公司支持丰田此次召回汽车，并表示，“我们将全力配合NHTSA的调查...”

根据NHTSA文件，经销商将用新生产的产品来替换前排乘客的气囊气体发生器。如果替换产品无货，经销商将暂时关闭气囊功能，并建议客户不要使用前排乘客座位。

区域性召回还将涉及宝马汽车(BMWG.DE)、福特汽车(F.N)、马自达汽车(7261.T)、三菱汽车(7211.T)、日产汽车(7201.T)和富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁(Subaru)汽车。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛)

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