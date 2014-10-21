丰田因高田气囊问题在美国召回24.7万辆汽车

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透底特律10月20日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，日本丰田汽车(7203.T)周一在美国召回24.7万辆轿车、SUV和皮卡，因副驾座位使用的日本高田(7312.T)气囊气体发生器可能存在缺陷。这些气体发生器有可能爆裂及喷出金属碎片。
这样一来，几家汽车厂自6月起因高田气囊问题而召回的汽车数量将超过450万辆。
NHTSA开始调查佛罗里达和波多黎各气囊爆炸报告后，丰田汽车、本田汽车 (7267.T)和菲亚特-克莱斯勒(FCHA.MI)旗下克莱斯勒集团在美国高湿度地区发起召回。
在NHTSA推动下，高田和汽车制造商一直在试图判断，高湿度环境是否导致了区域性召回中收回的气体发生器的缺陷。
“目前问题看来与长期曝露在高湿度环境有关，”NHTSA在周一的一份声明中称。“不过我们将积极彻查，查清该问题在所有地理范围的情况。”
根据NHTSA文件，丰田回收从佛罗里达州南部换下来的气囊气体发生器，高田8月开始对这些发生器进行评估。10月10日，高田告知丰田，许多发生器在测试过程中的表现“不正常”。五天后，在与NHTSA评估了这些数据后，丰田决定召回。
过去六年，由于高田气囊问题，全球已召回汽车大约1,600万辆，其中包括区域性召回。与这些气囊问题有关的事故至少导致四人死亡，出事汽车都是本田汽车。
根据NHTSA文件，周一召回的丰田汽车为2002年至2005年款汽车，包括雷克萨斯SC、丰田卡罗拉(Corolla)、Matrix、红杉(Sequoia)和坦途(Tundra)。此外，丰田为通用汽车(GM.N)生产的Pontiac Vibe汽车也在召回之列。
丰田发言人表示，公司并不知晓与召回有关的任何碰撞或伤亡事件。
高田发言人Alby Berman称，公司支持丰田此次召回汽车，并表示，“我们将全力配合NHTSA的调查...”
根据NHTSA文件，经销商将用新生产的产品来替换前排乘客的气囊气体发生器。如果替换产品无货，经销商将暂时关闭气囊功能，并建议客户不要使用前排乘客座位。
区域性召回还将涉及宝马汽车(BMWG.DE)、福特汽车(F.N)、马自达汽车(7261.T)、三菱汽车(7211.T)、日产汽车(7201.T)和富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁(Subaru)汽车。(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛)
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