丰田将召回部分2006-2011款雷克萨斯车型

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透底特律11月21日 - 美国监管机构周五表示，丰田汽车(7203.T)将在美国市场召回422,509辆雷克萨斯(凌志)豪华品牌轿车，因为燃油可能泄漏，增加车辆起火风险。
此次召回涉及2007-2010款雷克萨斯LS，2006-2011款雷克萨斯GS，以及2006-2011款雷克萨斯IS。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，这些车辆的油压传感器与供油管连接处可能会出现泄漏。如果出现火星，就可能发生起火事故。
丰田对NHTSA表示，尚未获知这种情况导致的起火或伤亡事故。
丰田将从下月初开始通知受影响车辆的车主，将车辆送到经销商处维修。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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