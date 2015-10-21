丰田汽车因电动车窗开关缺陷将在全球召回650万辆汽车

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月21日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三称将在全球召回650万辆汽车，因电动车窗开关存在瑕疵，涉及车型包括雅力士(Yaris/Vitz)小型车、卡罗拉(Corolla)及凯美瑞(Camry)等。
公司称，需召回车辆中约270万辆在北美，120万辆在欧洲，60万辆在日本。其并称未发现该缺陷导致任何撞车事故。
丰田称，生产过程中电动车窗主控开关模块的润滑油涂抹可能不均匀，磨损产生的碎屑会累积并导致短路，进而引起开关总成过热和融化，有可能造成起火。
此次召回的其他车型包括丰田Matrix、RAV4、汉兰达、坦途、红杉和Scion xB。丰田称，这些车辆是2005年1月至2010年12月之间生产的。
丰田另外还公布，在日本召回大约14万辆皇冠和皇冠Majesta，因有故障可导致发动机盖意外打开。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 王兴亚/郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。