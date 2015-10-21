丰田汽车因电动车窗开关缺陷将在全球召回650万辆汽车

路透东京10月21日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三称将在全球召回650万辆汽车，因电动车窗开关存在瑕疵，涉及车型包括雅力士(Yaris/Vitz)小型车、卡罗拉(Corolla)及凯美瑞(Camry)等。

公司称，需召回车辆中约270万辆在北美，120万辆在欧洲，60万辆在日本。其并称未发现该缺陷导致任何撞车事故。

丰田称，生产过程中电动车窗主控开关模块的润滑油涂抹可能不均匀，磨损产生的碎屑会累积并导致短路，进而引起开关总成过热和融化，有可能造成起火。

此次召回的其他车型包括丰田Matrix、RAV4、汉兰达、坦途、红杉和Scion xB。丰田称，这些车辆是2005年1月至2010年12月之间生产的。

丰田另外还公布，在日本召回大约14万辆皇冠和皇冠Majesta，因有故障可导致发动机盖意外打开。(完)