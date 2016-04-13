丰田汽车因燃油压力传感器问题在全球召回39万辆汽车

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月13日 - 丰田汽车(7203.T)周三宣布将在日本及海外召回约39万辆汽车，以紧固设置在输送管内的燃油压力传感器，修复有可能引发燃油泄漏的问题。
此次召回将影响日本境内约326,000辆汽车，包括为本土市场制造的豪华轿车车型--皇冠以及Mark X和雷克萨斯IS250车型，生产日期为2003年12月至2007年10月。
另外还将在欧洲、大洋洲和亚洲等地区共计召回64,000辆雷克萨斯IS250和GS300汽车。
除此之外，丰田还将因为音响功放系统相关电路问题，在日本召回近17,000辆2008年1月至2013年7月生产的皇冠和Crown Majesta汽车。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。