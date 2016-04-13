丰田汽车因燃油压力传感器问题在全球召回39万辆汽车

路透东京4月13日 - 丰田汽车(7203.T)周三宣布将在日本及海外召回约39万辆汽车，以紧固设置在输送管内的燃油压力传感器，修复有可能引发燃油泄漏的问题。

此次召回将影响日本境内约326,000辆汽车，包括为本土市场制造的豪华轿车车型--皇冠以及Mark X和雷克萨斯IS250车型，生产日期为2003年12月至2007年10月。

另外还将在欧洲、大洋洲和亚洲等地区共计召回64,000辆雷克萨斯IS250和GS300汽车。

除此之外，丰田还将因为音响功放系统相关电路问题，在日本召回近17,000辆2008年1月至2013年7月生产的皇冠和Crown Majesta汽车。(完)