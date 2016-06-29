丰田因气囊问题在全球召回143万辆混动车型

路透华盛顿6月28日 - 丰田汽车(7203.T)周二晚称，由于气囊气体发生器的可能缺陷，公司在全球范围召回混合动力车型普锐斯和雷克萨斯CT200h，涉及车辆143万辆。

丰田称，这次召回涵盖2010-2012年款车辆，这些车辆的气囊气体发生器可能在焊接中存在小裂缝，会导致气囊气室分离。气囊会部分膨胀，而且气体发生器可能会进入车辆内部，从而增加了人员受伤的风险。

丰田发言人Victor Vanov称，这次召回有48.2万车辆在美国，涉及的气囊气体发生器不是高田公司（Takata Corp）生产的。

丰田还称，他们不知道与这次召回有关联的任何伤亡事故。（完）