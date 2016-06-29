丰田汽车将召回287万辆汽车 因排放控制装置可能有瑕疵

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月29日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，将在全球范围内召回287万辆汽车，因这些车辆的燃油蒸发排放控制装置可能存在瑕疵。
召回车辆的生产日期从2006年4月至2015年8月，包括混合动力车普锐斯(hybrid)、紧凑型掀背车Auris以及卡罗拉(Corolla)。
今天稍早，丰田表示将在全球召回143万辆普锐斯和雷克萨斯车型，涉及安全气囊气体发生器可能存在的缺陷。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。