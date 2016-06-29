丰田汽车将召回287万辆汽车 因排放控制装置可能有瑕疵

路透东京6月29日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，将在全球范围内召回287万辆汽车，因这些车辆的燃油蒸发排放控制装置可能存在瑕疵。

召回车辆的生产日期从2006年4月至2015年8月，包括混合动力车普锐斯(hybrid)、紧凑型掀背车Auris以及卡罗拉(Corolla)。

今天稍早，丰田表示将在全球召回143万辆普锐斯和雷克萨斯车型，涉及安全气囊气体发生器可能存在的缺陷。(完)