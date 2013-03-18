版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:54 BJT

日本个股：丰田将在全球召回31万辆酷路泽，因安全带存在隐患

路透3月15日 - 丰田汽车 周五表示，将在全球召回31万辆酷路泽(FJ Cruiser)运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，因为安全带卷收器有脱落隐患。

美国三分之二的该车型将被召回。丰田称涉及的酷路泽包括从2007年到2013年的车款。

丰田表示，目前尚无该问题导致的事故或伤亡报告。

“正副驾驶的安全带卷收器是直接装在后车门上，”丰田在媒体声明中称，“由于后车门强度设计不足，当长期反复用力关门时，可能会形成裂痕。”

这可能造成安全带无法固定。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐