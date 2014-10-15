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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 13:45 BJT

日本个股：丰田汽车因三个不同故障在全球召回167万辆汽车

路透东京10月15日 - 日本丰田汽车 周三宣布，将在全球召回167万辆汽车，以解决三个不同的故障，其中包括刹车总泵故障，这可能影响刹车性能。

丰田汽车表示，没有发现上述故障曾引起碰撞、受伤或死亡事件。

本次召回影响到丰田皇冠、Noah、Auris和十多个雷克萨斯车型。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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