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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 13:49 BJT

日本个股：丰田汽车在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊存在隐患

路透东京6月11日 - 日本丰田汽车 周三宣布，将在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊充气装置存在隐患。

丰田、本田、日产和宝马等汽车生产商2013年总计召回360万辆汽车，因安全气囊充气装置可能爆炸。这些安全气囊由日本高田株式会社(Takata Corp) 生产。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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