日本个股：丰田汽车在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊存在隐患

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透东京6月11日 - 日本丰田汽车 周三宣布，将在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊充气装置存在隐患。
丰田、本田、日产和宝马等汽车生产商2013年总计召回360万辆汽车，因安全气囊充气装置可能爆炸。这些安全气囊由日本高田株式会社(Takata Corp) 生产。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。