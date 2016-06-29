丰田因气囊问题在全球召回143万辆混动车型

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透华盛顿6月28日 - 丰田汽车 周二晚称，由于气囊气体发生器的可能缺陷，公司在全球范围召回混合动力车型普锐斯和雷克萨斯CT200h，涉及车辆143万辆。
丰田称，这次召回涵盖2010-2012年款车辆，这些车辆的气囊气体发生器可能在焊接中存在小裂缝，会导致气囊气室分离。气囊会部分膨胀，而且气体发生器可能会进入车辆内部，从而增加了人员受伤的风险。
丰田发言人Victor Vanov称，这次召回有48.2万车辆在美国，涉及的气囊气体发生器不是高田公司（Takata Corp）生产的。
丰田还称，他们不知道与这次召回有关联的任何伤亡事故。(完)
编译 侯雪苹 审校 王琛
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完