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时事要闻 | 2012年 11月 14日 星期三 14:35 BJT

丰田将在全球召回约277万辆汽车

路透东京11月14日电---日本丰田汽车(7203.T)将在全球召回包括混合动力车Prius在内的约277万辆汽车,因转向装置和混合动力系统水泵出现问题.

丰年在提交给日本交通省的一份文件中表示,将召回2000年8月至2012年1月期间在日本出售的13款车型.召回在日出售的汽车数量约为150万辆.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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