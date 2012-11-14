丰田将在全球召回约277万辆汽车

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京11月14日电---日本丰田汽车(7203.T)将在全球召回包括混合动力车Prius在内的约277万辆汽车,因转向装置和混合动力系统水泵出现问题.
丰年在提交给日本交通省的一份文件中表示,将召回2000年8月至2012年1月期间在日本出售的13款车型.召回在日出售的汽车数量约为150万辆.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。