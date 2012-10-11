《热点透视》新的召回事件令丰田汽车复苏的机会更加缩小

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold 编译 王冠中
路透香港10月10日电---丰田汽车(7203.T)再次面临汽车瑕疵召回的窘境,尽管维修一台车的瑕疵只要40分钟,但高达740万辆的召回规模,总计维修时间相当於565年.这并非丰田第一次出现瑕疵召回的问题,也不是近期丰田面临事件中最严重的,但是这家日本车厂的问题看来似乎是没完没了.
2009年全球危机後,丰田勉力恢复了获利,但接着又面临一连串产品瑕疵的问题.2011年初日本受强震海啸侵袭,使得生产中断.而中日领土争议的示威行动,使得丰田上月在中国的销售腰斩.
一连串的挫折中,丰田仍持续前进,证实了该公司的实力.尽管最新的产品问题影响范围大,涉及全球多款车型,而且也是继福特1996年汽车发动系统瑕疵以来的最大规模召回行动,但这次的召回不太可能会击垮丰田.
丰田汽车的季度获利料为召回维修成本的数倍之多.就算这次召回维修成本达到2010年20亿美元处理油门问题花费的一半,也不过占了最新一季获利的26%左右.丰田仍能以大约1.5%的利率借入10年期的资金,而且手头还握有274亿美元的现金.丰田汽日重返全球最大车厂的宝座,今年第二季汽车销售增长86%.而中国市场仅占其全球销售约12%.
尽管如此,新的品质问题可能损及丰田在美国市场的表现.丰田在美国的销售恢复良好,但韩国现代汽车(005380.KS)等对手也在车辆品质上拉近了差距,让丰田更难以半数车辆在日本国内生产为由来定出较高的价格.日圆兑美元过去五年来升值了49%,而丰田估计日圆升值使其最新财年的获利减少30亿美元.
丰田计画将日本约七分之一的产能转移至印度、泰国和北美.这将有助降低成本,但缺少了"日本制"的光环,会让丰田更难说服消费者该公司未来会摆脱产品瑕疵的问题.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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