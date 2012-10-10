丰田汽车将在全球召回740万辆汽车

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京10月10日电---丰田汽车(7203.T)周三表示，因电动车窗故障，将在全球召回740万辆汽车，其中包括部分威姿、雅力士和卡罗拉车型。
丰田汽车将在美国召回247万辆，在中国召回140万辆，在欧洲召开139万辆。这是继1996年福特汽车(F.N)召回790万辆汽车後规模最大的单次召回事件。
丰田汽车将在日本召回约459,300辆，包括2006-2008年期间生产的威姿。
该公司发言人Shino Yamada表示，丰田汽车还将在澳大利亚召回65万辆，在中东召回49万辆，在加拿大召回24万辆，在其他地区召回33万辆。
在日本以外地区召回的车型包括2005-2010年间生产的雅力士、威驰、卡罗拉、Matrix、Auris、凯美瑞、RAV4、汉兰达、坦途、红杉、xB和xD等。
Yamada称，电动车窗故障尚未导致事故和伤亡事件。
丰田汽车股价周三收低1.9%，日经指数下跌1.98%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。