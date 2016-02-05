丰田汽车第三季营业利润低于预期 但上调北美全年销量预估

国际油价从一周低位上涨 因国际能源署称市场供应正缓慢收紧
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
路透东京2月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五上调北美全年销量预估，因美国市场需求旺盛；但受支出增加影响，第三季营业利润低于预期。
10-12月当季，丰田汽车的营业利润为7,220亿日圆(61.8亿美元)，较上年同期下降5.3%，而且低于汤森路透I/B/E/S/调查12位分析师预计的7,800亿日圆。
丰田维持全年营业利润预估在2.8万亿日圆不变，与11月的预估相同，同时将净利预估从2.25万亿日圆微幅上调至2.27万亿日圆。
丰田表示，预期2015/16财年北美销量为287万辆，先前的预测是285万辆。
丰田称，其预估没有考虑下周旗下日本工厂因钢材短缺而停产的影响。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数自美国大选日以来累计上涨5.8%。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。