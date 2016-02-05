丰田汽车第三季营业利润低于预期 但上调北美全年销量预估

路透东京2月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五上调北美全年销量预估，因美国市场需求旺盛；但受支出增加影响，第三季营业利润低于预期。

10-12月当季，丰田汽车的营业利润为7,220亿日圆(61.8亿美元)，较上年同期下降5.3%，而且低于汤森路透I/B/E/S/调查12位分析师预计的7,800亿日圆。

丰田维持全年营业利润预估在2.8万亿日圆不变，与11月的预估相同，同时将净利预估从2.25万亿日圆微幅上调至2.27万亿日圆。

丰田表示，预期2015/16财年北美销量为287万辆，先前的预测是285万辆。

丰田称，其预估没有考虑下周旗下日本工厂因钢材短缺而停产的影响。(完)