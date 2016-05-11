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国际财经 | 2016年 5月 11日 星期三 14:43 BJT

丰田汽车2015/16财年净利增6.4% 本财年料受日圆升值冲击

路透东京5月11日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三预计，本财年净利将大跌，受日圆急剧升值影响，将结束连续三年的获利创纪录的趋势。

在截至3月的2015/16财年，丰田汽车净利增长6.4%，至2.31万亿日圆(212.6亿美元)，目前该公司预计本财年净利将下降35%，至1.5万亿日圆。据汤森路透I/B/E/S对28位分析师的调查，他们平均预计本财年丰田汽车净利为2.25万亿日圆。

丰田汽车预计，基于今年美元兑日圆平均为105日圆的假设，未计中国获利在内，今年营业利润将下降40%，至1.7万亿日圆。美元兑日圆去年平均报120日圆，对丰田更为有利。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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