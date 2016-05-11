丰田汽车2015/16财年净利增6.4% 本财年料受日圆升值冲击

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月11日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三预计，本财年净利将大跌，受日圆急剧升值影响，将结束连续三年的获利创纪录的趋势。
在截至3月的2015/16财年，丰田汽车净利增长6.4%，至2.31万亿日圆(212.6亿美元)，目前该公司预计本财年净利将下降35%，至1.5万亿日圆。据汤森路透I/B/E/S对28位分析师的调查，他们平均预计本财年丰田汽车净利为2.25万亿日圆。
丰田汽车预计，基于今年美元兑日圆平均为105日圆的假设，未计中国获利在内，今年营业利润将下降40%，至1.7万亿日圆。美元兑日圆去年平均报120日圆，对丰田更为有利。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。