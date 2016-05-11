丰田汽车2015/16财年净利增6.4% 本财年料受日圆升值冲击

在截至3月的2015/16财年，丰田汽车净利增长6.4%，至2.31万亿日圆(212.6亿美元)，目前该公司预计本财年净利将下降35%，至1.5万亿日圆。据汤森路透I/B/E/S对28位分析师的调查，他们平均预计本财年丰田汽车净利为2.25万亿日圆。